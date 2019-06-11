Итудис: ЦСКА – лучшая команда в моей карьере

Главный тренер столичного ЦСКА Димитрис Итудис после триумфального окончания матча с подмосковными «Химками» (80:62), где ЦСКА завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ, назвал московских «армейцев» лучшей командой в своей карьере. Ранее столичный клуб стал победителем Евролиги.
«Это лучшая команда в моей тренерской карьере. Это был максимально сплочённый коллектив. Все ребята работали ради общей цели, ставили общие интересы гораздо выше личных. Причём речь идёт не только о ролевых игроках, но и о таких ярких звёздах, как Де Коло, Родригес, Клайберн и Хиггинс. Все действовали на пределе своих возможностей, не давали себе послаблений. Мне хочется сказать большое спасибо всем моим баскетболистам, моим ассистентам, менеджменту, руководству, болельщикам и вашей великой стране. Я очень счастлив, что мне представилась возможность работать с таким большим клубом», — цитируют Итудиса «Известия».
ЦСКА выиграл финальную серию у «Химок» со счётом 3-0 и восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ.
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