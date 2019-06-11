Президент «Уорриорз»: можете винить меня в травме Дюранта

Президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс прокомментировал травму лёгкого форварда команды Кевина Дюранта.

Дюрант усугубил травму правой голени в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (106:105, 2-3). Звёздный игрок покинул площадку во второй четверти и пропустил остаток встречи.

«Ему разрешили выйти на паркет в пятой игре. Это было коллективное решение. Не считаю, что кто-то виноват в случившемся. Но я понимаю этот мир, и если вам нужен виноватый, можете винить меня. Я управляю нашим отделом баскетбольных операций.

Хочу сказать одну вещь: Кевин любит играть в баскетбол, и люди, сомневавшиеся в его желании вернуться в эту команду, ошибались. Дюранта постоянно неправильно понимают. Он хороший одноклубник и отличный человек. Это несправедливо. Мне повезло, что я его знаю.

Пока у меня нет полной информации о травме Кевина, нужно дождаться результатов МРТ-обследования. Но могу заверить вас, что те, кто работали с ним и разрешили ему играть, являются хорошими людьми», — приводит слова Майерса ESPN.