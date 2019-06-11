Михайловский снял свою кандидатуру с драфта НБА

Игорь Рубин, официальный представитель защитника «Автодора» и молодёжной сборной России Никиты Михайловского, сообщил, что игрок отказался от участия в драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года.

«Изначально решение принять участие в драфте не было спонтанным. К Никите был предметный интерес у нескольких клубов НБА. Перед драфтом Михайловский полетел в США, где прошёл несколько просмотров. Но из-за стартовавшей подготовки сборной U19 поездка получилась не такой длительной, как хотелось бы.

Ещё один шанс показать себя был у моего клиента на NBA Global Camp в Монако, но его отмена окончательно спутала карты Никите, да и другим европейским игрокам. Это форс-мажорное обстоятельство поставило под угрозу нашу цель — быть выбранным в первом раунде (топ-30). Именно поэтому в этом году на драфте Михайловского не будет.

Уверен, в следующем году шансы быть выбранным в первом раунде драфта значительно увеличатся. Очевидно, что если Никита продолжит в том же духе, то интерес клубов НБА к нему будет только возрастать. Теперь все его мысли связаны с удачным выступлением сборной на чемпионате мира U19», — приводят слова Рубина «Известия».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Михайловский в среднем набирал 5,5 очка, собирал 2,2 подбора, отдавал 0,7 передачи и совершал 0,5 перехвата за 15,7 минуты.