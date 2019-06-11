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Эмбиид раскритиковал фанатов «Торонто», которые радовались травме Дюранта

Эмбиид раскритиковал фанатов «Торонто», которые радовались травме Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид выступил с критикой болельщиков «Торонто Рэпторс», которые радовались повреждению лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, полученному в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Почему они радуются его травме? Это отвратительно», — написал Эмбиид на своей странице в «Твиттере».

Дюрант покинул паркет во второй четверти и пропустил остаток игры. Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 106:105. Калифорнийская команда сократила отставание в серии — 2-3.

В ближайшее время Кевин пройдёт МРТ-обследование. По информации СМИ, в «Уорриорз» уверены, что звёздный игрок порвал ахиллово сухожилие. Если диагноз подтвердится, 30-летний форвард пропустит около года.

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Кевин Дюрант вернулся и — присядьте! — снова травмировался. Но «Уорриорз» победили и едут прощаться с Oracle Arena.
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