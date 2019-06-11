«Нью-Орлеан» может провести сделку по обмену Дэвиса с участием нескольких клубов
Исполнительный вице-президент «Нью-Орлеан Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин начал обозначать активы, которые хочет получить за мощного форварда команды Энтони Дэвиса, сообщает ESPN.
Сейчас «Пеликанс» ведут переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Не исключено, что в сделке будет задействовано больше двух клубов.
В Дэвисе также заинтересован «Бостон Селтикс», но организация из штата Массачусетс сначала должна понять, как сложится ситуации вокруг разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга, который может покинуть команду в межсезонье.
Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.
Энтони Дэвис намерен заключить долгосрочное соглашение с «Лейкерс» или «Никс»
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