«Нью-Орлеан» может провести сделку по обмену Дэвиса с участием нескольких клубов

Исполнительный вице-президент «Нью-Орлеан Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин начал обозначать активы, которые хочет получить за мощного форварда команды Энтони Дэвиса, сообщает ESPN.

Сейчас «Пеликанс» ведут переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Не исключено, что в сделке будет задействовано больше двух клубов.

В Дэвисе также заинтересован «Бостон Селтикс», но организация из штата Массачусетс сначала должна понять, как сложится ситуации вокруг разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга, который может покинуть команду в межсезонье.

Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.