Ватутин: грустно, но в ЦСКА грядут перемены

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился планами относительно команды на межсезонье. Функционер признал, что «армейцев» ждут перемены, и намекнул, что они могут стать болезненными.
«Грустно констатировать, но в клубе грядут перемены. По разным причинам каких-то игроков мы не увидим в следующем сезоне. Фамилии пока называть не могу. Работа идёт, и мы постараемся сформировать конкурентоспособную команду этим летом. Игроков можно поздравить с окончанием сезона, а у всего менеджмента ЦСКА во вторник рабочий день», — приводит слова Ватутина «Известия».
Вчера, 10 июня, ЦСКА в очередной раз завоевал трофей Единой лиги ВТБ, обыграв «Химки» в третьем матче финальной серии. После завершения встречи стало известно, что команду в межсезонье покинет Кори Хиггинс.
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