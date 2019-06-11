«Зенит» заинтересован в услугах Эльбиси и Ренфро

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением защитников Эндрю Эльбиси и Алекса Ренфро, сообщает Sportando. В услугах игроков заинтересован лично главный тренер команды из Санкт-Петербурга Жоан Плаза.
Ренфро сезон-2018/19 провёл в составе белградского «Партизана». Карьеру в Европе он начинал в составе рижского ВЭФа. С 2009 года он сменил тринадцать команд, поиграв также в чемпионатах Германии, Испании, Турции. Американец имеет гражданство Боснии и Герцеговины и защищал цвета балканской сборной.
Что касается Эльбиси, то воспитанник французского баскетбола, но с 2016 года стабильно выступает в составе «Андорры», представляющий чемпионат Испании.
Кроме того сообщается, что в «Зените» интересуются Тимо Абромайтисом, но баскетболист «Тенерифе покинет нынешнюю команду лишь в случае предложения от клуба Евролиги.
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