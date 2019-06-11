Мессина стал президентом и главным тренером «Олимпии Милан»

Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина принял решение вернуться в Европу. Специалист согласился возглавить «Олимпию Милан», сообщает официальный сайт клуба. Также он получит должность президента по баскетбольным операциям.
В сезоне-2018/19 команду из Милана тренировал Симоне Пьяниджани, но, невзирая на наличие боеспособного состава, специалист не сумел вывести команду в плей-офф Евролиги. По результатам регулярного чемпионата «Олимпия» заняла лишь 12-е место в турнирной таблице. С Пьяниджани клуб прекратил сотрудничество по обоюдному согласию.
Что касается Мессины, то он с 2014 года работал в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс». В моменты отсутствия Грега Поповича именно он исполнял обязанности главного тренера. За время работы за океаном Мессина несколько раз проводил собеседования с командами НБА.
В качестве тренера в Европе он четырежды завоёвывал трофей Евролиги.
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