Мессина стал президентом и главным тренером «Олимпии Милан»

Бывший главный тренер ЦСКА Этторе Мессина принял решение вернуться в Европу. Специалист согласился возглавить «Олимпию Милан», сообщает официальный сайт клуба. Также он получит должность президента по баскетбольным операциям.

В сезоне-2018/19 команду из Милана тренировал Симоне Пьяниджани, но, невзирая на наличие боеспособного состава, специалист не сумел вывести команду в плей-офф Евролиги. По результатам регулярного чемпионата «Олимпия» заняла лишь 12-е место в турнирной таблице. С Пьяниджани клуб прекратил сотрудничество по обоюдному согласию.

Что касается Мессины, то он с 2014 года работал в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс». В моменты отсутствия Грега Поповича именно он исполнял обязанности главного тренера. За время работы за океаном Мессина несколько раз проводил собеседования с командами НБА.

В качестве тренера в Европе он четырежды завоёвывал трофей Евролиги.