Новым тренером «Мемфиса» станет Тейлор Дженкинс

Новым главным тренером «Мемфис Гриззлиз» станет Тейлор Дженкинс, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Дженкинс сезон-2018/19 провёл в качестве ассистента главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. До «Милуоки» он ассистировал Буденхольцеру в «Атланте Хоукс». При этом у него нет самостоятельного опыта работы во главе команд НБА.

Интересно, что Дженкинс станет уже третьим главным тренером лиги, который имеет опыт работы ассистента в штабе Майка Буденхольцера. Ранее в помощниках у главного тренера «Милуоки» были Куин Снайдер, возглавляющий ныне «Юту Джаз», и главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсон.

Напомним, «Мемфис» уволил с поста главного тренера Би Джей Бикерстаффа по завершении регулярного чемпионата.