В «Голден Стэйт» рассчитывали предложить Дюранту новый долгосрочный контракт

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» планировало предложить в межсезонье новый долгосрочный контракт форварду Кевину Дюранту. При этом, с учётом всех обстоятельств, в соглашении был бы прописан пункт, согласно которому клуб сразу бы удовлетворил требование Дюранта по обмену, если бы таковое возникло, сообщает Clutch Points.

На старте сезона у Кевина Дюранта возник конфликт с партнёром по команде Дрэймондом Грином, и, невзирая на то что он был улажен, с того момента слухи о вероятном уходе баскетболиста из «Голден Стэйт» лишь крепли.

В пятом матче финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс» Дюрант получил серьёзную травму и, предположительно, порвал ахиллово сухожилие. На этом фоне неизвестно, будут ли в «Уорриорз» и дальше рассматривать вариант с предложением долгосрочного контракта.