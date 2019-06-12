«Барселона» вышла в финал чемпионата Испании, где встретится с «Реалом»

В Сарагосе завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании лиги АСВ, в котором «Сарагоса» принимала «Барселону». Каталонцы контролировали ход игры на протяжении всех 40 минут и оформили победу со счётом 96:81. Ключом к успеху стала результативная игра Кайла Курича, набравшего 27 очков. Благодаря этой победе «Барселона» закрыла полуфинальную серию плей-офф со счётом 3-0 и обеспечила выход в финал.

В решающей серии команда Светослава Пешича встретится с мадридским «Реалом», который днём ранее обыграл «Валенсию» и также оформил сухую победу в серии — 3-0. Для «Реала» нынешний финал станет восьмым подряд в чемпионатах Испании. Мадридцы являются действующими чемпионами страны.