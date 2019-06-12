Дюрант пройдёт МРТ-обследование в Нью-Йорке

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вылетел в Нью-Йорк, где пройдёт МРТ-обследование по поводу травмы ноги, сообщает ESPN. В организации считают, что оно подтвердит первоначальное мнение о разрыве ахиллова сухожилия. Восстановление после подобных повреждений обычно занимает от семи месяцев до десяти месяцев.
Дюрант получил повреждение в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Он сыграл всего 11 минут после того, как пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы. Без него команда провела 9 матчей, в которых одержала 6 побед при 3 поражениях.
В текущем плей-офф форвард набирал по 34,2 очка, совершал по 5,2 подбора и отдавал по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.
«Голден Стэйт» уступает в финале со счётом 2-3.
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