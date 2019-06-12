Феерический данк Хиггинса через Мики – в топ-5 финала плей-офф Лиги ВТБ

Футбольный подкат защитника ЦСКА Нандо де Коло, его же шикарный пас не глядя от трёхочковой дуги под кольцо центровому Кайлу Хайнсу, который завершил атаку мощным данком двумя руками, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Химок» Вячеслава Зайцева и Малкольма Томаса, эффектный двойной блок-шот лёгкого форварда «Химок» Сергея Мони и его партнёра по команде центрового Малкольма Томаса центровому соперника Кайлу Хайнсу, пытавшемуся исполнить данк, а также феерический проход атакующего защитника ЦСКА Кори Хиггинса, завершённый данком с фолом через центрового соперника Джордана Мики, оказались среди лучших моментов финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
ЦСКА выиграл серию со счётом 3-0.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.
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