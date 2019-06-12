Пол Джордж перенёс вторую операцию на плече

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж перенёс операцию по поводу небольшого разрыва тканей левого плеча, сообщает официальный сайт организации. Месяц назад Джорджу уже оперировали разрыв сухожилия правого плеча. Ожидается, что из-за восстановления он пропустит как минимум старт тренировочного лагеря перед следующим чемпионатом.



Боли в обоих плечах беспокоили форварда на протяжении двух заключительных месяцев нынешнего сезона. В нём он набирал по 28 очков, совершал по 8,2 подбора и отдавал по 4,1 передачи за 37 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 28,6 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи за 41 минуту в плей-офф.



Джордж является одним из трёх претендентов на звание лучшего игрока оборонительного плана текущего сезона.

Источник: в «Голден Стэйт» считают, что Дюрант порвал ахиллово сухожилие