Пол Джордж перенёс вторую операцию на плече

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж перенёс операцию по поводу небольшого разрыва тканей левого плеча, сообщает официальный сайт организации. Месяц назад Джорджу уже оперировали разрыв сухожилия правого плеча. Ожидается, что из-за восстановления он пропустит как минимум старт тренировочного лагеря перед следующим чемпионатом.
Боли в обоих плечах беспокоили форварда на протяжении двух заключительных месяцев нынешнего сезона. В нём он набирал по 28 очков, совершал по 8,2 подбора и отдавал по 4,1 передачи за 37 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 28,6 очка, 8,6 подбора и 3,6 передачи за 41 минуту в плей-офф.
Джордж является одним из трёх претендентов на звание лучшего игрока оборонительного плана текущего сезона.
- 12 июня 2019
-
10:49
-
10:23
-
09:44
-
09:34
-
09:23
-
00:34
- 11 июня 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:27
-
20:18
-
19:52
-
18:32
-
17:14
-
16:05
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:18
-
11:02
-
10:49
-
10:30
-
09:54
-
09:44
-
09:32
-
09:00
-
08:16
-
06:43
-
05:40
-
03:16
-
02:18
-
01:00
-
00:28
-
00:26