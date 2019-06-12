Сотрудник «Голден Стэйт»: Дюранта не выпустили бы на паркет при риске травмы

Сотрудник «Голден Стэйт Уорриорз», пожелавший остаться анонимным, убеждает, что лёгкий форвард команды Кевин Дюрант вышел на площадку в пятом матче финальной серии плей-офф НБА, поскольку был полностью готов играть.



«Ни в одной команде не позволят игроку выйти на паркет до тех пор, пока несколько врачей не дадут разрешение. Одобрить возвращение в строй должны и медицинский персонал организации, и внешние специалисты, и личный доктор баскетболиста и т. д. Это было коллективное решение с участием множества врачей.



Если бы в «Голден Стэйт» знали о существовании хотя бы небольшого риска, что Дюрант получит новую травму, его бы никогда не выпустили играть», – приводит слова сотрудника Mercury News.



Дюрант получил травму ахиллова сухожилия спустя 11 минут после возвращения в строй.

Дюрант не был готов к возвращению в пятом матче серии с «Торонто Рэпторс»