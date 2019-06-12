Тэйтум: у игроков «Бостона» не было единства на площадке

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум назвал одну из главных причин неудачного выступления команды в нынешнем сезоне.



«У нас собрался очень сильный и глубокий состав. Не знаю, как это выглядело со стороны, но у нас было много хороших игроков. И все хотели побеждать. Все хотели добиться успеха, но никто толком не знал, как это сделать. У нас была отличная атмосфера в команде во время перелётов и в повседневной жизни. Но даже если посмотреть видеозаписи, то заметно, что на площадке у нас не было единства во время матчей», – цитирует Тэйтума Mass Live.



«Бостон» занял четвёртое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата с соотношением побед и поражений 49-33 и проиграл во втором раунде плей-офф «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.