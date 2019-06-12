Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом 2019 года
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом в 2019 году, сообщает Forbes. Его суммарные доходы составили $ 89 млн. Из них $ 36 млн приходятся на зарплату, а $ 53 млн – на поступления от рекламных контрактов.
Вслед за ним идут разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с доходами $ 79,8 млн ($ 37,8 млн зарплаты и $ 42 млн от рекламы) и его партнёр по команде лёгкий форвард Кевин Дюрант с $ 65,4 млн ($ 30,4 млн и $ 35 млн).
В общем рейтинге среди всех спортсменов Джеймс, Карри и Дюрант заняли соответственно восьмое, девятое и 10-е места. Возглавили список нападающий футбольной «Барселоны» Лионель Месси с доходом $ 127 млн и нападающий футбольного «Ювентуса» Криштиану Роналду с $ 109 млн.
В «Голден Стэйт» рассчитывали предложить Дюранту новый долгосрочный контракт
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