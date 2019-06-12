Эрнангомес: знаю все плохие слова на сербском и использую их против Йокича

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» и сборной Испании Хуан Эрнангомес подчеркнул, что планирует использовать треш-ток против своего одноклубника, игрока сборной Сербии Николы Йокича, на предстоящем чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.



«Я полностью уверен, что на чемпионате мира мы встретимся с Сербией и Йокичем. Я постараюсь наговорить ему много всякого дерьма Я знаю все плохие слова на сербском языке. И я планирую использовать их против него», — приводит слова Эрнангомеса CBS.



На групповом этапе сборная Испании попала в квартет С, в котором встретится с командами Ирана, Пуэрто-Рико и Туниса. Сборная Сербии по итогам жеребьёвки оказалась в группе D, в которой им будут противостоять команды Италии, Анголы и Филиппин.