Агент Дэвиса: в 2020 году Энтони станет свободным агентом

Рич Пол, агент форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, подчеркнул, что его подопечный в 2020 году станет свободным агентом.
«Куда перейдёт Дэвис? Не знаю. Но это и неважно, в 2020 году он выходит на рынок свободных агентов. Какая в таком случае разница, куда он перейдёт?» — приводит слова Рича Пола Sports Illustrated.
Ранее сообщалось, что Дэвис готов подписать долгосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс». На прошлой неделе стало известно, что Дэвис также готов к сотрудничеству с «Лос-Анджелес Клипперс», но планы звёздного форварда изменились. Он пока не говорил об этом с вице-президентом «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвидом Гриффином.
Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.
В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.
- 12 июня 2019
-
18:44
-
17:04
-
15:41
-
13:01
-
12:47
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:33
-
10:49
-
10:23
-
09:44
-
09:34
-
09:23
-
00:34
- 11 июня 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:27
-
20:18
-
19:52
-
18:32
-
17:14
-
16:05
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:18
-
11:02
-
10:49
-
10:30
-
09:54
-
09:44
-
09:32