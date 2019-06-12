Агент Дэвиса: в 2020 году Энтони станет свободным агентом

Рич Пол, агент форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, подчеркнул, что его подопечный в 2020 году станет свободным агентом.



«Куда перейдёт Дэвис? Не знаю. Но это и неважно, в 2020 году он выходит на рынок свободных агентов. Какая в таком случае разница, куда он перейдёт?» — приводит слова Рича Пола Sports Illustrated.



Ранее сообщалось, что Дэвис готов подписать долгосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс». На прошлой неделе стало известно, что Дэвис также готов к сотрудничеству с «Лос-Анджелес Клипперс», но планы звёздного форварда изменились. Он пока не говорил об этом с вице-президентом «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвидом Гриффином.



Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.



В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.