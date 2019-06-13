«Лейкерс» предложили за Дэвиса Ингрэма, Болла и четвёртый драфт-пик

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не оставляет попыток заполучить форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Лейкерс» подготовил очередное предложение. Так, в Лос-Анджелесе за Дэвиса готовы отдать Лонзо Болла, Брендона Ингрэма и четвёртый драфт-пик предстоящего драфта. «Пеликанс» надеются включить в сделку третью сторону, чтобы получить перспективную молодёжь, сообщает New York Times.

Ранее сообщалось, что Дэвис готов подписать долгосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс». На прошлой неделе стало известно, что Дэвис также готов к сотрудничеству с «Лос-Анджелес Клипперс», но планы звёздного форварда изменились.

Действующее соглашение Энтони рассчитано до лета 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Дэвис в среднем набирал 25,9 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты.