Хайнс: ЦСКА — самый сплочённый коллектив на моей памяти
Капитан столичного ЦСКА и четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс поделился эмоциями от триумфального окончания сезона.
«Возможно, победа в Евролиге-2016 была более эмоциональной, но в этом году у нас самый сплочённый коллектив на моей памяти. Все ребята были друг другу как братья. И я не преувеличиваю. Мы пытались страховать друг друга в каждом эпизоде, подбадривать в тяжёлые дни, вместе проводить время вне корта, не делить матчи на важные и не важные. К тому же никто не обижался на отсутствие игрового времени. Все работали для достижения общей цели. В итоге мы стали лучшей командой Европы, в очередной раз выиграли Единую лигу. Теперь в отличном настроении отправляемся в отпуск», — сказал игрок в интервью «Известиям»
Хайнс: эта победа в Евролиге слаще трёх предыдущих
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