«Лейкерс» могут сохранить 4-й пик, если включат Кузму в сделку по Дэвису

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает активно вести переговоры по обмену лидера «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвису. На этот момент ключевой проблемой является нежелание калифорнийцев включать в сделку мощного форварда Кайла Кузма, сообщает Los Angeles Times.

«Лейкерс» готовы отдать за Дэвиса четвёртый пик предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации, разыгрывающего защитника Лонзо Болла и лёгкого форварда Брэндона Ингрэма. Клуб из Лос-Анджелеса сохранит право выбора под четвёртым номером, если включит в сделку Кузму.

В минувшем регулярном чемпионате Кайл в среднем набирал 18,7 очка, собирал 5,5 подбора, отдавал 2,5 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 33,1 минуты.