Др. Грин: не беспокоюсь, что могу пропустить 7-ю игру из-за перебора технических

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в преддверии шестого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (2-3) прокомментировал наличие у себя шести технических фолов. Игрок будет автоматически дисквалифицирован на одну встречу, если получит седьмой технический.

«Я хорошо об этом осведомлён, но не беспокоюсь, что могу получить ещё один фол в шестом матче и пропустить седьмую встречу. Всё не так сложно. Нужно просто выйти на паркет и играть», — приводит слова Грина журналист TSN Sports Джош Левенберг на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дрэймонд в среднем набирает 13,4 очка, собирает 9,7 подбора, отдаёт 8,3 передачи, а также совершает 1,5 блок-шота и 1,4 перехвата за 38,4 минуты.

Шестой матч «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 14 июня, начало — в 04:00 мск.