«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» ищут третий клуб для обмена Дэвиса

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продвинулось в переговорах по обмену мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвису, сообщает ESPN.

«Лейкерс» готовы включить в сделку право выбора под общим четвёртым номером на предстоящем драфте НБА, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма и разыгрывающего защитника Лонзо Болла.

«Нью-Орлеан» не проявляет большого интереса к четвёртому пику. Клуб из штата Луизиана хочет, чтобы «Лос-Анджелес» вместо него отдал мощного форварда Кайла Кузму, но калифорнийцы намерены сохранить 23-летнего баскетболиста.

В такой ситуации два клуба начали поиски третьей стороны, которая будет готова отдать «Пеликанс» игрока высокого класса за четвёртый пик «Лейкерс».

Действующее соглашение Дэвиса рассчитано до 30 июня 2021 года, но он сможет стать неограниченно свободным агентом уже по окончании следующего сезона.