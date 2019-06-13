Ватутин: рано говорить, на сколько процентов изменится состав ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о трансферной политике команды и отметил, что коллектив ждёт сложное межсезонье.
«Я не хочу особо рассуждать на тему ухода игроков, так как многие вопросы ещё находятся в стадии обсуждения. Решения, даже если они и приняты, пока рано придавать огласке. Будет сложное межсезонье, так как сразу у девяти игроков закончились контракты. Очень жаль терять эту команду, потому что она не только победная и чемпионская, но очень классная по микроклимату внутри. Новости будут, но не все сразу.
Честно, рано давать оценки в процентах об изменениях в составе. Появление того или иного баскетболиста может вести к тому, что кто-то из команды вынужден будет уйти. Есть те, кто может друг с другом взаимодействовать, а есть одноплановые. Так вот в ЦСКА двух одноплановых исполнителей быть просто не может, нам нужны универсалы», — приводит слова Ватутина News.ru.
- 13 июня 2019
-
18:37
-
17:53
-
15:06
-
13:07
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:34
-
11:03
-
10:34
-
10:03
-
09:47
-
09:20
-
07:49
-
01:37
- 12 июня 2019
-
23:43
-
22:23
-
19:56
-
18:44
-
17:04
-
15:41
-
13:01
-
12:47
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:33
-
10:49
-
10:23
-
09:44
-
09:34
-
09:23
-
00:34
- 11 июня 2019
-
23:58
-
22:36