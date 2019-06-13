Ватутин: рано говорить, на сколько процентов изменится состав ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о трансферной политике команды и отметил, что коллектив ждёт сложное межсезонье.



«Я не хочу особо рассуждать на тему ухода игроков, так как многие вопросы ещё находятся в стадии обсуждения. Решения, даже если они и приняты, пока рано придавать огласке. Будет сложное межсезонье, так как сразу у девяти игроков закончились контракты. Очень жаль терять эту команду, потому что она не только победная и чемпионская, но очень классная по микроклимату внутри. Новости будут, но не все сразу.



Честно, рано давать оценки в процентах об изменениях в составе. Появление того или иного баскетболиста может вести к тому, что кто-то из команды вынужден будет уйти. Есть те, кто может друг с другом взаимодействовать, а есть одноплановые. Так вот в ЦСКА двух одноплановых исполнителей быть просто не может, нам нужны универсалы», — приводит слова Ватутина News.ru.