Президент «Автодора»: Бабушкин созрел для перехода на более высокий уровень

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал подписание контракта с форвардом Алексеем Бабушкиным. Соглашение было подписано на три года.



«Бабушкин хорошо зарекомендовал себя в Суперлиге и находится в самом расцвете лет. Третий номер, обладающий хорошими баскетбольными данными, огромным размахом рук. Уверен, Алексей созрел для перехода на более высокий уровень и сумеет показать себя в «Автодоре» достойным, надёжным игроком.

Бабушкин — один из лучших в Суперлиге по действиям в защите, что позволит ему без труда вписаться в систему игры Евгения Пашутина. Важно, что он амбициозен, готов работать и прогрессировать, а в нашем клубе мы создаём для таких целеустремлённых ребят все условия», — приводит слова Родионова официальный сайт саратовской команды.