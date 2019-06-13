Бабушкин: всячески стремился попасть в Единую лигу ВТБ

Новобранец «Автодора» Алексей Бабушкин прокомментировал подписание контракта с саратовской командой. По словам Бабушкина, он стремился попасть в команду Единой лиги ВТБ.



«Я счастлив оказаться в «Автодоре». Всячески стремился попасть в Лигу ВТБ, долго шёл к этому. Очень благодарен саратовскому клубу за то, что даёт мне шанс попробовать силы в более высокой лиге. Сделаю всё, чтобы продолжать прогрессировать и приносить команде пользу на новом для себя уровне», — приводит слова Алексея Бабушкина официальный сайт «Автодора».



Контракт саратовской команды с Бабушкиным рассчитан на три сезона. В минувшем сезоне 25-летний форвард помог «Спартаку» из Санкт-Петербурга завоевать серебряные медали Первого дивизиона чемпионата Суперлиги.