Бабушкин: всячески стремился попасть в Единую лигу ВТБ
Новобранец «Автодора» Алексей Бабушкин прокомментировал подписание контракта с саратовской командой. По словам Бабушкина, он стремился попасть в команду Единой лиги ВТБ.
«Я счастлив оказаться в «Автодоре». Всячески стремился попасть в Лигу ВТБ, долго шёл к этому. Очень благодарен саратовскому клубу за то, что даёт мне шанс попробовать силы в более высокой лиге. Сделаю всё, чтобы продолжать прогрессировать и приносить команде пользу на новом для себя уровне», — приводит слова Алексея Бабушкина официальный сайт «Автодора».
Контракт саратовской команды с Бабушкиным рассчитан на три сезона. В минувшем сезоне 25-летний форвард помог «Спартаку» из Санкт-Петербурга завоевать серебряные медали Первого дивизиона чемпионата Суперлиги.
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