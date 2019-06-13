Леонард — Дюранту: знай, что однажды ты снова будешь играть

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард обратился к игроку «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту.



«Просто знай, что однажды ты снова будешь играть. Если ты хочешь вернуться полностью тем игроком, которым ты был до травмы, убедись перед возвращением, что ты полностью восстановился. Однажды день, когда ты вернёшься на паркет, настанет», — приводит слова Кавая Леонарда ESPN.



Дюрант получил повреждение в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Он сыграл всего 11 минут после того, как пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы. Без него команда провела 9 матчей, в которых одержала 6 побед при 3 поражениях. Позднее Дюрант подтвердил, что у него разрыв ахиллова сухожилия.