Валанчюнас откажется от опции продления контракта с «Мемфисом» на сезон-2019/20

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Йонас Валанчюнас откажется от опции продления контракта с «Мемфис Гриззлиз» и станет свободным агентом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За следующий сезон литовец должен был заработать в составе команды из Теннесси $ 17,6 млн.

Вместе с тем отмечается, что после выхода на рынок свободных агентов предпочтительным вариантом для литовца останется продолжение карьеры в «Мемфисе», но при этом он рассчитывает получить долгосрочный контракт с командой.

Валанчюнас стал игроком «Гриззлиз» в ходе сезона-2018/19, когда был выменян из «Торонто Рэпторс». В «Мемфисе» Йонас серьёзно прибавил в статистике, собирая коллекцию из 19,9 очка и 10,7 подбора в среднем.