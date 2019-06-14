Дюрант, вероятно, пропустит весь следующий сезон
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, вероятнее всего, пропустит весь следующий сезон, сообщает ESPN. Баскетболист получил тяжёлую травму в ходе пятого матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Обследование показало, что у Кевина разрыв ахилла. Зачастую реабилитация после таких травм занимает от 7 до 10 месяцев.
Ранее сообщалось, что при таком развитии событии Дюрант, скорее всего, примет решение остаться в нынешней команде.
Кевин Дюрант выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он дважды завоёвывал титулы чемпиона НБА. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.
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