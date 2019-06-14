Захар Пашутин продлил контракт со «Спартаком»

Питерский «Спартак» продлил на один год соглашение с главным тренером Захаром Пашутиным, воспользовавшись опцией в его контракте, заключенном в апреле прошлого года по схеме «1+1».



По обоюдному согласию мы продлили контракт со «Спартаком» на следующий сезон. Пока я не могу озвучивать задачи на сезон. В первую очередь нужно понять, какой у нас будет состав. Если нам удастся сохранить костяк команды и усилить несколько позиций, то мы вполне можем вновь бороться за главный приз Суперлиги. Переговоры с игроками сейчас идут, и я надеюсь, что они закончатся позитивно. О плохом варианте развития событий думать не хочется», — рассказал Пашутин «Известиям».



В сезоне-2018/19 «Спартак» занял четвертое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Пашутин вывел команду в «Финал четырех» Кубка России и завоевал медали Суперлиги (серебро).

