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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые в истории стал чемпионом НБА

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые в истории стал чемпионом НБА
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» обыграл на выезде «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 114:110 и впервые в истории стал чемпионом НБА.

За восемь секунд до финальной сирены защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 110:111 не смог попасть в корзину с трёхочковой дистанции. Этот момент оказался ключевым в поединке.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, отметившийся 30 очками и 5 подборами.

В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), камерунский форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи)

Один из лидеров «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не смог принять участие в матче из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в пятой игре серии.

Таким образом, «Торонто» выиграл шестой матч решающей серии и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА.

НБА - плей-офф. Финал. 6-й матч
14 июня 2019, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
110 : 114
(32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Игуодала - 22, Карри - 21, Казинс - 12, Грин - 11, Луни - 6, Ливингстон - 6, Кук - 2, Белл, Эванс, Богут, Йеребко, Маккинни
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Лоури - 26, Леонард - 22, Ванвлит - 22, Ибака - 15, Марк Газоль - 3, Маккоу, Ануноби, Миллер, Грин, Лин, Микс, Пауэлл
«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА!
Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
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