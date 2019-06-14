«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые в истории стал чемпионом НБА

«Торонто Рэпторс» обыграл на выезде «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 114:110 и впервые в истории стал чемпионом НБА.

За восемь секунд до финальной сирены защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 110:111 не смог попасть в корзину с трёхочковой дистанции. Этот момент оказался ключевым в поединке.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, отметившийся 30 очками и 5 подборами.



В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), камерунский форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи)



Один из лидеров «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не смог принять участие в матче из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в пятой игре серии.



Таким образом, «Торонто» выиграл шестой матч решающей серии и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА.