Кавай Леонард – первый в НБА, ставший MVP финала в командах разных конференций

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Ранее он уже получал этот титул в составе «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2013/14. Таким образом, Леонард стал первым игроком в истории НБА, который завоевала титулы MVP финала, выступая за команды двух разных конференций.



В нынешней финальной серии форвард набирал по 28,5 очка, совершал по 9,8 подбора, отдавал по 4,2 передачи и делал по 2 перехвата за 41 минуту в среднем за игру. В финале сезона-2013/14 его показатели составили 17,8 очка, 6,4 подбора и 2 передачи. Тогда звание самого ценного игрока ему принесли в первую очередь эффективные действия в обороне против форварда Леброна Джеймса, выступавшего за «Майами Хит».



«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт Уоррироз» со счётом 4-2.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.