Нёрс – третий главный тренер за пять лет, ставший чемпионом в дебютном сезоне

Ник Нёрс привёл «Торонто Рэпторс» к чемпионскому титулу НБА в первом же сезоне в качестве главного тренера. Таким образом, он стал третьим наставником, которому удалось подобное в течение пяти последних лет.
Ранее аналогичных успехов добивались Стив Керр с «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2014/15 и Тайрон Лю с «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2015/16. До этого периода последний раз к чемпионскому титулу приводил команду в дебютном сезоне Пэт Райли во главе «Лос-Анджелес Лейкерс» в чемпионате-1981/82.
51-летний Нёрс до того, как возглавил «Торонто», пять лет проработал в тренерском штабе команды ассистентом Дуэйна Кейси. Перед этим он руководил командами G-лиги на протяжении шести лет.
«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2.
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