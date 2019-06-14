Нёрс: финал испортило множество травм

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после победы в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» отметил, что на ход противостояния повлияли повреждения игроков.
«Множество травм испортило финал, честно говоря. Но, как и мы, «Голден Стэйт» продолжал сражаться несмотря ни на что. Точно так же и мы выходили на паркет независимо от того, кто был в строю. В результате, серия состояла из невероятно напряжённых матчей с баскетболом высочайшего уровня, в которых каждая из команд делала всё возможное для победы», – цитирует Нёрса ESPN.
«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2.
Из-за различных травм лёгкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант сыграл в финале только 11 минут, а его партнёр атакующий защитник Клэй Томпсон дважды получал повреждения.
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