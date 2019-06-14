Кавай — MVP, радость «Торонто» с кубком НБА и эмоции Дрейка. Лучшие фото финала

13 июня в Окленде на площадке стадиона «Оракл-Арена» в шестом матче финальной серии чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и впервые в истории стал чемпионом турнира. Встреча завершилась со счётом 114:110.

За восемь секунд до финальной сирены защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 110:111 не смог попасть в корзину с трёхочковой дистанции. Этот момент оказался ключевым в поединке.

Один из лидеров «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не смог принять участие в матче из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в пятой игре серии.



Таким образом, «Торонто» выиграл шестой матч решающей серии и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА.

Лучшие фото с матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Окленде.