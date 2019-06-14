Керр: будущее Дюранта и Томпсона важнее того, что могло бы быть без их травм

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения в финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» признался, что больше обеспокоен травмами игроков, чем итоговым результатом.



«Для меня мысли о травмированных игроках важнее, чем предположения, что могло бы быть, если бы они остались здоровы. Травмы всегда были частью баскетбола НБА и любого вида спорта и оказывали значительное влияние на результаты. Сейчас речь идёт о тяжести повреждений наших баскетболистов. В ближайшее время узнаем о состоянии Клэя Томпсона.



Конечно, можно сидеть и рассуждать, а что случилось бы или не случилось бы, если бы Томпсон и Кевин Дюрант избежали травм. Но это не имеет никакого значения. Действительн важно, пропустит ли Кевин следующий сезон и насколько серьёзно повредил колено Клэй», – цитирует Керра ESPN.



«Голден Стэйт» уступил в финальной серии «Торонто» со счётом 2-4.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.