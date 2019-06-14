Керр: будущее Дюранта и Томпсона важнее того, что могло бы быть без их травм

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения в финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» признался, что больше обеспокоен травмами игроков, чем итоговым результатом.
«Для меня мысли о травмированных игроках важнее, чем предположения, что могло бы быть, если бы они остались здоровы. Травмы всегда были частью баскетбола НБА и любого вида спорта и оказывали значительное влияние на результаты. Сейчас речь идёт о тяжести повреждений наших баскетболистов. В ближайшее время узнаем о состоянии Клэя Томпсона.
Конечно, можно сидеть и рассуждать, а что случилось бы или не случилось бы, если бы Томпсон и Кевин Дюрант избежали травм. Но это не имеет никакого значения. Действительн важно, пропустит ли Кевин следующий сезон и насколько серьёзно повредил колено Клэй», – цитирует Керра ESPN.
«Голден Стэйт» уступил в финальной серии «Торонто» со счётом 2-4.
- 14 июня 2019
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:15
-
08:12
-
07:41
-
06:49
-
02:16
-
00:53
-
00:46
- 13 июня 2019
-
23:20
-
22:49
-
21:28
-
20:38
-
19:28
-
18:37
-
17:53
-
15:06
-
13:07
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:34
-
11:03
-
10:34
-
10:03
-
09:47
-
09:20
-
07:49
-
01:37
- 12 июня 2019
-
23:43
-
22:23
-
19:56