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Керр: будущее Дюранта и Томпсона важнее того, что могло бы быть без их травм

Керр: будущее Дюранта и Томпсона важнее того, что могло бы быть без их травм
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения в финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» признался, что больше обеспокоен травмами игроков, чем итоговым результатом.

«Для меня мысли о травмированных игроках важнее, чем предположения, что могло бы быть, если бы они остались здоровы. Травмы всегда были частью баскетбола НБА и любого вида спорта и оказывали значительное влияние на результаты. Сейчас речь идёт о тяжести повреждений наших баскетболистов. В ближайшее время узнаем о состоянии Клэя Томпсона.

Конечно, можно сидеть и рассуждать, а что случилось бы или не случилось бы, если бы Томпсон и Кевин Дюрант избежали травм. Но это не имеет никакого значения. Действительн важно, пропустит ли Кевин следующий сезон и насколько серьёзно повредил колено Клэй», – цитирует Керра ESPN.

«Голден Стэйт» уступил в финальной серии «Торонто» со счётом 2-4.

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Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
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