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Кавай Леонард: хотел переписать историю с «Торонто» и сделал это

Кавай Леонард: хотел переписать историю с «Торонто» и сделал это
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард поделился эмоциями от победы в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я хотел переписать историю с «Торонто» и сделал это.

Продолжал работать в поте лица и шёл к поставленной цели. Я сменил команду и страну, но сохранил прежнее стремление стать чемпионом. Ради этого я играю в баскетбол. Ради этого я тренируюсь всё лето и по ходу сезона. А сейчас я просто счастлив, что мои труды были вознаграждены. Буду праздновать с партнёрами по команде и тренерами. А о своём будущем подумаю позже», – приводит слова Леонарда ESPN.

«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Форвард был признан самым ценным игроком финала.

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Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
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