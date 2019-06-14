Стефен Карри: династия «Голден Стэйт» ещё не закончена
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, несмотря на поражение в финальной серии плей-офф НБА от «Торонто Рэпторс», не сомневается, что команда ещё будет бороться за чемпионский титул в будущем.
«Этот пятилетний период был великолепным. Но я уверен, что наша династия ещё не закончена», – цитирует Карри ESPN.
«Голден Стэйт» выходил в финал плей-офф в течении пяти лет подряд. За это время команда трижды становилась чемпионом в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» и ещё по разу проиграла «Кливленду» и «Торонто». Кроме того, в сезоне-2015/16 «Уорриорз» установили исторический рекорд НБА, одержав 73 победы в регулярном чемпионате.
«Голден Стэйт» уступил в финальной серии «Торонто» со счётом 2-4.
«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА!
Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
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