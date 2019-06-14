Шикарные проходы Кавая Леонарда и Паскаля Сиакама – в топ-5 дня в НБА

Эффектный блок-шот сзади центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркуса Казинса центровому соперника Сержу Ибаке, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури и Паскаля Сиакама в стремительной контратаке после перехвата лёгкого форварда Кавая Леонарда на своей половине, впечатляющие 11 очков Лоури за стартовые две минуты встречи, включая три точных трёхочковых, шикарный силовой прорыв Леонарда, завершённый попаданием, несмотря на нарушение правил оппонентом, а также красивый финт Сиакама и последующий точный средний бросок оказались среди лучших моментов шестого матча финальной серии плей-офф НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.