Клэй Томпсон получил разрыв передних крестообразных связок колена

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил разрыв передних крестообразных связок левого колена в шестом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает официальный сайт организации. Он повредил ногу за две с половиной минуты до конца третьей четверти, неудачно приземлившись на паркет после того, как на нём при попытке исполнить данк сфолил атакующий защитник соперника Дэнни Грин.
Томпсон с помощью партнёров покинул площадку и направлялся в раздевалку. Однако вернулся с полдороги и сумел точно исполнить два штрафных. Но затем он окончательно покинул паркет до конца встречи.
Матч завершился домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Томпсон в этой встрече успел набрать 30 очков за 32 минуты.
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