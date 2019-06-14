Клэй Томпсон получил разрыв передних крестообразных связок колена

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон получил разрыв передних крестообразных связок левого колена в шестом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает официальный сайт организации. Он повредил ногу за две с половиной минуты до конца третьей четверти, неудачно приземлившись на паркет после того, как на нём при попытке исполнить данк сфолил атакующий защитник соперника Дэнни Грин.



Томпсон с помощью партнёров покинул площадку и направлялся в раздевалку. Однако вернулся с полдороги и сумел точно исполнить два штрафных. Но затем он окончательно покинул паркет до конца встречи.



Матч завершился домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Томпсон в этой встрече успел набрать 30 очков за 32 минуты.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.