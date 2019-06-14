Демаркус Казинс: Клэй Томпсон – это иллюстрация понятия «воин»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс выразил восхищение мужеством атакующего защитника команды Клэя Томпсона, который, несмотря на серьёзную травму колена, пытался продолжить играть в шестом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».



«Клэй – это настоящий боец. Он является наглядной иллюстрацией понятия «воин». Парень был фактически на одной ноге, но всё равно пытался остаться на площадке. О том, чтобы иметь лучшего партнёра по команде, нельзя и мечтать. Обожаю Томпсона. Готов сражаться рядом с ним всегда», – цитирует Казинса ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Томпсон в этой встрече получил разрыв передних крестообразных связок левого колена.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.