Демаркус Казинс: Клэй Томпсон – это иллюстрация понятия «воин»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс выразил восхищение мужеством атакующего защитника команды Клэя Томпсона, который, несмотря на серьёзную травму колена, пытался продолжить играть в шестом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
«Клэй – это настоящий боец. Он является наглядной иллюстрацией понятия «воин». Парень был фактически на одной ноге, но всё равно пытался остаться на площадке. О том, чтобы иметь лучшего партнёра по команде, нельзя и мечтать. Обожаю Томпсона. Готов сражаться рядом с ним всегда», – цитирует Казинса ESPN.
Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Томпсон в этой встрече получил разрыв передних крестообразных связок левого колена.
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