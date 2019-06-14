Дрэймонд Грин: глупо думать, что это конец «Голден Стэйт». Мы ещё вернёмся

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин уверен, что поражение в финальной серии плей-офф НБА от «Торонто Рэпторс» не означает окончание периода доминирования команды в лиге.
«Мне кажется, все думают, что нам пришёл конец. Но это просто глупость. Нас ещё рано списывать со счетов. Да, мы проиграли в этом сезоне. Очевидно, что это был не наш год. Но так случается. Я слышу много разговоров о том, что наше время прошло, и прочую ерунду. Но мне так не кажется. Мы ещё вернёмся», – цитирует Грина ESPN.
«Голден Стэйт» выходил в финал плей-офф в течении пяти лет подряд. За это время команда трижды становилась чемпионом в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» и ещё по разу проиграла «Кливленду» и «Торонто». Кроме того, в сезоне-2015/16 «Уорриорз» установили исторический рекорд НБА, одержав 73 победы в регулярном чемпионате.
«Голден Стэйт» уступил в финальной серии «Торонто» со счётом 2-4.
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