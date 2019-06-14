Клэй Томпсон вышел на третье место по количеству точных трёхочковых в плей-офф

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, реализовав 4 трёхочковых в шестом матче финальной серии с «Торонто Рэпторс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 374 (3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Леброна Джеймса и единолично вышел на третье место в истории лиги по этому показателю. В ходе нынешнего плей-офф защитник поднялся на четыре позиции в списке, опередив также Кевина Дюранта, Реджи Миллера и Ману Джинобили.



Теперь впереди 29-летнего Томпсона остаются только Рэй Аллен (385 дальних попаданий в плей-офф) и партнёр по команде Стефен Карри (470).



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Томпсон в этом матче набрал 30 очков, совершил 5 подборов и сделал 2 перехвата за 32 минуты.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.