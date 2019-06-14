Дрэймонд Грин вышел на третье место по количеству трипл-даблов в финалах НБА
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, набрав 11 очков, совершив 19 подборов и отдав 13 передач в шестом матче серии с «Торонто Рэпторс», оформил третий трипл-дабл в финалах плей-офф НБА в карьере. Таким образом, он обогнал Билла Расселла, Боба Кузи, Уилта Чемберлена, Уолта Фрэйзера и Ларри Бёрда и единолично вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.
Теперь впереди 29-летнего Грина остаются только Мэджик Джонсон (8 трипл-даблов в финальных сериях) и Леброн Джеймс (10).
Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Грин в этом матче также сделал 3 перехвата и поставил 2 блок-шота за 44 минуты.
«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА!
Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
- 14 июня 2019
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
11:55
-
11:47
-
11:38
-
11:02
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:15
-
08:12
-
07:41
-
06:49
-
02:16
-
00:53
-
00:46
- 13 июня 2019
-
23:20
-
22:49
-
21:28
-
20:38
-
19:28
-
18:37
-
17:53
-
15:06
-
13:07
-
12:49
-
12:27
-
12:09
Партнерский контент