Дрэймонд Грин вышел на третье место по количеству трипл-даблов в финалах НБА

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, набрав 11 очков, совершив 19 подборов и отдав 13 передач в шестом матче серии с «Торонто Рэпторс», оформил третий трипл-дабл в финалах плей-офф НБА в карьере. Таким образом, он обогнал Билла Расселла, Боба Кузи, Уилта Чемберлена, Уолта Фрэйзера и Ларри Бёрда и единолично вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.



Теперь впереди 29-летнего Грина остаются только Мэджик Джонсон (8 трипл-даблов в финальных сериях) и Леброн Джеймс (10).



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 110:114. После него «Уорриорз» проиграли финальную серию 2-4. Грин в этом матче также сделал 3 перехвата и поставил 2 блок-шота за 44 минуты.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.