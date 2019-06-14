Пау и Марк Газоли стали первыми братьями, ставшими чемпионами НБА

После того как центровой Марк Газоль в составе «Торонто Рэпторс» выиграл финальную серию плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз», он и Пау Газоль стали первыми родными братьями, каждый из которых имеет в послужном списке титул чемпиона лиги.
Пау, который является старшим братом Марка и выступает на позициях мощного форварда и центрового, дважды становился чемпионом НБА, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезонах-2008/09 и 2009/10. При этом Пау впервые завоевал титул в возрасте 28 лет, а Марк – в 34 года.
Марк Газоль перешёл в «Торонто» в ходе нынешнего сезона в результате обмена из «Мемфис Гриззлиз», за который выступал всю предыдущую карьеру в лиге. До нынешнего сезона Газоль-младший ни разу не играл в финальных сериях и провёл лишь четыре матча в финале конференции.
- 14 июня 2019
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
11:55
-
11:47
-
11:38
-
11:02
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:15
-
08:12
-
07:41
-
06:49
-
02:16
-
00:53
-
00:46
- 13 июня 2019
-
23:20
-
22:49
-
21:28
-
20:38
-
19:28
-
18:37
-
17:53
-
15:06
-
13:07
-
12:49
-
12:27
-
12:09