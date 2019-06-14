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Мбаппе посетил решающий матч финальной серии НБА

Мбаппе посетил решающий матч финальной серии НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе посетил шестой матч финальной серии НБА. В шестом матче «Торонто Рэпторз» нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 114:110.

Запись можно посмотреть в «твиттере» НБА

«Торонто» выиграл шестой матч решающей серии и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, отметившийся 30 очками и 5 подборами.

В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), камерунский форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи)

Один из лидеров «Голден Стэйт» Кевин Дюрант не смог принять участие в матче из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной в пятой игре серии.

Мбаппе является любителем баскетбола. Ранее ему подарили свои майки Руди Гобер из «Юты Джазз» и Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
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