Клайберн: восхищён, что моя карьера продолжится в ЦСКА

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал подписание нового соглашения с московским клубом, выразив удовлетворение тем, что его карьера продолжится в стане «армейцев».

«Восхищен, что моя карьера продолжится здесь. Эти два года меня многому научили, и нам удалось выполнить поставленные задачи. Мы выиграли и Евролигу, и Единую лигу ВТБ. Это был отличный год, и я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов. Здорово, что ЦСКА как организация хочет, чтобы я остался, и я намерен сполна насладиться своим выступлением за команду», — цитирует баскетболиста официальный сайт ЦСКА.

29-летний Клайберн выступает за ЦСКА в течение двух последних лет. В завершившемся сезоне он набирал по 13,6 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 1,5 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 10,6 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 21 минуту в плей-офф.