Клайберн: восхищён, что моя карьера продолжится в ЦСКА

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал подписание нового соглашения с московским клубом, выразив удовлетворение тем, что его карьера продолжится в стане «армейцев».
«Восхищен, что моя карьера продолжится здесь. Эти два года меня многому научили, и нам удалось выполнить поставленные задачи. Мы выиграли и Евролигу, и Единую лигу ВТБ. Это был отличный год, и я счастлив снова принимать участие в строительстве команды и достижении больших результатов. Здорово, что ЦСКА как организация хочет, чтобы я остался, и я намерен сполна насладиться своим выступлением за команду», — цитирует баскетболиста официальный сайт ЦСКА.
29-летний Клайберн выступает за ЦСКА в течение двух последних лет. В завершившемся сезоне он набирал по 13,6 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 1,5 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 10,6 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 21 минуту в плей-офф.
- 14 июня 2019
-
17:09
-
15:31
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
11:55
-
11:47
-
11:38
-
11:02
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:15
-
08:12
-
07:41
-
06:49
-
02:16
-
00:53
-
00:46
- 13 июня 2019
-
23:20
-
22:49
-
21:28
-
20:38
-
19:28
-
18:37
-
17:53
-
15:06
-
13:07
-
12:49