«Зенит» интересуется MVP финала Еврокубка

Руководство «Зенита» рассмотрит вариант с подписанием контракта с тяжёлым форвардом «Валенсии» Уиллом Томасом, сообщает Sportando. В услугах баскетболиста заинтересован наставник петербуржцев Жоан Плаза.
32-летний американец с грузинским гражданством выступает в «Валенсии» с 2016 года. С командой он выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании (2017), а также Еврокубок (2019). Кроме того, Томас был признан MVP финальной серии Еврокубка.
В минувшем сезоне Еврокубка он принял участие в 23 поединках, набирая в них 11,8 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 1,7 передачи в среднем.
За годы, проведённые в Европе, Томас также защищал цвета бельгийских «Льежа» и «Остенде», грузинской «Армии», турецкого «Пынара», итальянского «Авеллино» и испанской «Уникахи».
- 14 июня 2019
-
18:55
-
17:09
-
15:31
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
11:55
-
11:47
-
11:38
-
11:02
-
10:43
-
10:41
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:36
-
09:26
-
09:15
-
08:12
-
07:41
-
06:49
-
02:16
-
00:53
-
00:46
- 13 июня 2019
-
23:20
-
22:49
-
21:28
-
20:38
-
19:28
-
18:37
-
17:53
-
15:06
-
13:07