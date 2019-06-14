«Зенит» интересуется MVP финала Еврокубка

Руководство «Зенита» рассмотрит вариант с подписанием контракта с тяжёлым форвардом «Валенсии» Уиллом Томасом, сообщает Sportando. В услугах баскетболиста заинтересован наставник петербуржцев Жоан Плаза.

32-летний американец с грузинским гражданством выступает в «Валенсии» с 2016 года. С командой он выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании (2017), а также Еврокубок (2019). Кроме того, Томас был признан MVP финальной серии Еврокубка.

В минувшем сезоне Еврокубка он принял участие в 23 поединках, набирая в них 11,8 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 1,7 передачи в среднем.

За годы, проведённые в Европе, Томас также защищал цвета бельгийских «Льежа» и «Остенде», грузинской «Армии», турецкого «Пынара», итальянского «Авеллино» и испанской «Уникахи».