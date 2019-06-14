Драгич воспользуется опцией и останется в «Майами» ещё на один сезон
Разыгрывающий защитник «Майами Хит» Горан Драгич принял решение воспользоваться опцией в контракте и, таким образом, останется в команде из Флориды ещё на один сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За сезон-2019/20 Драгич заработает $ 19,2 млн.
33-летний Драгич защищает цвета «Майами Хит» с 2015 года. В завершившемся сезоне игрок принял участие в 36 матчах (22 — в старте), набирая 13,7 очка, собирая 3,1 подбора и совершая 4,8 передачи. Большую часть сезона защитник пропустил из-за травм.
Словенец выступает в НБА с 2008 года. За это время Горан принял участие в 758 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 13,7 очка, собирая 3,1 подбора и совершая 4,8 передачи.
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